Tak Punya Uang Rp 2,5 M, Pertina Sulsel Tunda Wapres Cup dan Pangkostrad Cup

Laporan Wartawan Tribun TImur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Terkendala masalah keuangan, Persatuan Tinju amatir (Pertina) pengurus provinsi Sulawesi Selatan menunda pelaksanaan dua even besar, yakni Wapres Cup dan Pangkostrad Cup 2017.



Awalnya kedua even ini akan digelar di area Pantai Losari, Makassar pada bulan April 2017 mendatang. Sayangnya, besarnya anggaran gelaran kedua even itu membuat Pertina Sulsel terpaksa menunda.



“Kurang lebih Rp 2,5 Milliar dibutuhkan untuk menggelar kedua even tersebut. Kemudian terbatasnya anggaran pengprov masing-masing daerah, dengan kondisi anggaran di tempat mereka, termasuk tuan rumah, “ ujar Ryan Latief, Ketua Pertina Sulsel, Minggu (12/3/2017).



Ternyata anggaran bukan satu-satunya penyebab tertundanya dua even itu, tetapi juga waktu pelaksanaan berdekatan dengan ujian sekolah dan bulan Ramadan.

“Jadi masih menunggu juga penyesuaian waktu, mungkin setelah lebaran baru bisa dilaksanakan, “ sambung Ryan.