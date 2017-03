SD Percontohan PAM Borong Juara Matematika Kreatif Time Zone MaRI

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Time Zone Mal Ratu Indah (Mari) menggelar lomba matematika kreatif, Senin (12/3/2017).

Tercatat sebanyak 57 siswa SD se-kota Makassar yang mengikuti kompetisi tersebut. Salah sekolah yang ikut ialah SDN Percontohan PAM yang berhasil menyabet seluruh kategori juara.

"kegiatan ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga kita dapat melihat perkembangan belajar anak dari waktu ke waktu," ujar Kepala Sekolah SDN PAM, Burhanuddin kepada tribun-timur.com

Baca: Game BAlap Laris di Time Zone MaRI

Burhanuddin tak lupa berterima kasih kepada seluruh siswa yang juara karena trlah bekerja keras dan mengharumkan nama sekolah.

Para Juara:

Juara I Aira Syafira Farid (kelas I C), Juara II Safa Izzatunnisa (kelas I B), Juara III Nabila Azzahra Dinda Putri (kelas I A)

Juara Harapan I Rafi Gifari Meditra (kelas I C),

Juara Harapan II Jaihan Makayla F (kelas I C),

Juara Harapan III Sang Gede Surya Dharma (kelas I B).

Salah satu pemenang Aira Syafira, mengaku sangat senang karena pada dasarnya ia sangat menyukai matematika. Anak dari pasangan Farid RM dan Fatimah Tangmalik senang menyelesaikan soal-soal perkalian dan pembagian, sehingga soal-soal yang diberikan pada lomba tidak sulit baginya.