Orang Indonesia Aktif Nonton dan Bikin Video, YouTube Space Kembali Hadir di Jakarta

Para pembicara pada acara YouTube Pop-up Space, Kamis (9/3/2017) berfoto bersama di atas panggung. Mereka adalah Executive Director The Habibie Center, Rahimah Abdulrahim; Head of Public Policy Google Indonesia, Shinto Nugroho; Sekretaris Ditjen Aplikasi informatika Kementerian Kominfo, Mariam F, Barata; Country Director Google Indonesia, Tony Keusgen; Program Manager Maarif Institute, Helmi Khelmy K Pribadi; Cameo Project Duta Creators for Change Indonesia, dan Senior Strategist YouTube Spaces Asia Pacific, Moe Inaki (dari kiri ke kanan).