Wah, Ternyata Ada Organ Baru di Tubuh Manusia, Ini Namanya

Ribuan penelitian sudah dilakukan, namun rupanya tubuh kita sendiri pun belum kita pahami seutuhnya.

Dalam salah satu penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam The Lancet Gastroenterology & Hepatology, para ahli telah berhasil menemukan satu organ baru yang belum pernah diklasifikasikan sebelumnya.

Organ ini terletak di dalam perut kita dan disebut Mesentery. Arti dari mesentery sendiri adalah 'in the middle of the intestines' alias 'di tengah-tengah usus'. Seperti namanya, organ ini terletak di dalam pusat sistem pencernaan kita.

Sebenarnya organ ini sudah pernah dideskripsikan oleh Leonardo da Vinci, namun, hingga tahun 2012, organ misterius ini dianggap merupakan struktur terpisah yang membantu usus bisa tetap melekat pada dinding abdomen.

Tim ahli dari University of Limerick kemudian meneliti organ mesentery ini dengan mikroskop. Mereka menemukan fakta bahwa struktur organ ini terhubung dengan keseluruhan struktur usus. Jadi, ini bisa dikategorikan sebagai organ tersendiri.

Organ ini sendiri sudah dianggap sebagai organ baru sejak tahun 2012 di kalangan mahasiswa kedokteran. Walau begitu, kebanyakan masyarakat luas belum mengetahui keberadaan organ baru ini.

Setelah mengetahui keberadaan organ ini, yang akan dilakukan peneliti adalah mencari tahu apa fungsinya. Jika fungsi mesentery sudah ditemukan, maka bisa dilihat apakah jika ada disfungsi organ ini, kita akan mengalami penyakit tertentu. (iflscience.com/intisari online)