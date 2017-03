Uncok Palopo Gelar Konferensi Internasional, Enam Negara Hadir di Makassar

Univeristas Cokroaminoto Palopo menggelar International Conference on Natural and Social Science (ICONSS) di Hotel Sahid Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (12/3/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Univeristas Cokroaminoto Palopo menggelar International Conference on Natural and Social Science (ICONSS) di Hotel Sahid Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (12/3/2017).

Konferensi internasional ini mengangkat tema Education, Technology, and Culture in the Development of Human Resources.

Kegiatan ini diikuti enam negara yakni Sudan, Bangladesh, Pakistan, Australia, Malaysia, dan Indonesia, dan diisi pembicara dari empat negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Malaysia.

Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo, Suaedi mengatakan ajang ini mempertemukan para peneliti dan akademisi, untuk membagi pengalaman dan pengetahuannya dalam bidang pendidikan teknologi dan sosial, untuk menyusun strategi membangun SDM di masa yang akan datang.

"SDM terdebut terutama yang berbasis kearifan lokal. Jadi kita sama-sama mengajukan konsep pada tiga bidang itu untuk merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia," kata dia.

Suaedi mengatakan, tantangan yang dihadapi bangsa ini adalah era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kelemahan kita adalah kurangnya kemampuan dan daya saing dalam menciptakan berbagai inovasi," ucapnya.

"Kita harapkan melalui seminar internasional yang diikuti enam negara, bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi masukan bagi kampus-kampus dan juga pemerintah dan pengusaha dalam menyusun strategi ke depan dalam membangun SDM," tambahnya. (*)