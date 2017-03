Konfrensi Internasional ICONSS Bahas Strategi Pengembangan SDM Hadapi Globalisasi

Univeristas Cokroaminoto Palopo menggelar International Confrence on Natural and Social Science (ICONSS), di Hotel Sahid Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (12/3/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Univeristas Cokroaminoto Palopo menggelar International Confrence on Natural and Social Science (ICONSS), di Hotel Sahid Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (12/3/2017).

Konfrensi internasional ini mengangkat tema Education, Technology, and Culture in the Development of Human Resources.

Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo, Suaedi mengatakan seminar ini bertema ilmu pengetahuan alam dan sosial, dimana yang dibahas yaitu bagaimana upaya mengembangkan pendidkan teknologi dan budaya untuk mengembangkan SDM.

Enam negara tercatat mengikuti konfrensi ini yakni Sudan, Bangladesh, Pakistan, Australia, Malaysia, dan Indonesia, dan diisi pembicara dari empat negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Malaysia.

"Narasumber dari berbagai bidang tersebut berbicara tentang inovasi teknologi, kesehatan dan penyalahgunaan narkoba, serta teknologi pendidkan," jelas Suaedi.

Suaedi melanjutkan, output konfrensi internasional tersebut akan ditulis dalam bentuk prosiding internasional, yang akan dipublikasi oleh setiap kampus dan menjadi bacaan akademisi dan peneliti.

"Kita membuat rumusan mengenai strategi pengembangan SDM menghadapi globalisasi dengan potensi lokal yang kita miliki " ujarnya.

"Potensi itu bisa dari sisi budaya, bisa juga dari sisi komuniti yang memang khas kita miliki terutama dari Sulawesi dan khususnya lagi dari Palopo dan tanah Luwu," tutup dia. (*)