Diungkap 3 Bukti Perselingkuhan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad, Jedar Membenarkan?

TRIBUN-TIMUR.COM - Jessica Iskandar alias Jedar sempat ,enjadi pemantik munculnya kembali isu dugaan perselingkuhan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad.

Entah keceplosan atau sengaja, Jedar mengungkapkan jika dirinya sudah lama tahu hal tersebut namun tak dipublikasikan.

Pernyataan Jedar itupun menuai polemik. Raffi Ahmad dikabarkan sempat melabrak ibunda El Barack itu.

Sudah terlanjur basah, Jedar tampak terus bakal membongkar isu perselingkuhan yang sudah lama menggelinding ini.

Hal itu jika melihat bagaimana Jedar merespon komentar-komentar netizen di instagram.

Baru-baru ini Jedar me-like dua komentar netizen yang seakan membenarkan jika benar ada perselingkuhan Raffi-Ayu.

Postingan yang di-like Jedar itu adalah milik akun @rsqaa dan @sifaalby.

Akun @rsqaa menulis suport-nya kepada Jedar yanbg mau membongkar perselingkuhan sahabatnya itu.

Jedar (instagram/dramakuin)

“We are on your side @inijedar!!! Mungkin kamu akan kehilangan teman atau sahabat krn mengungkapkan kebenaran tp setidaknya km tidak akan kehilangan hati nurani km sebagai perempuan..#supportjedar,” tulis @rsqaa.