Sharon Dijuluki The Next Diva Indonesia di Grand Final Indonesia Idol Junior

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Artis cilik dari Toraja, Sharon Padidi, dijuluki The Next Diva Indonesia oleh dewan juri Indonesia Idol Junior.

Hal itu dilontarkan juri saat tampil di Grand Final Indonesia Idol Junior, Sabtu (11/3/2017) sore.

"Sharon ini takut kamera besar, dan penampilannya sore ini dijuluki The Next Diva Indonesia dari Toraja," kata Ayah Sharon Padidi, Marselianus Padidi, kepada TribunToraja.com, via telepon.

Sharon masuk grand final setelah menyisihkan 14 peserta terbaik lainnya.

Ketua Tim PKK Tana Toraja Rospita Napa Biringkanae dan Wakil Ketua tim PKK Tana Toraja Hajja Nurliah Datuan Batara ikut menyaksikan langsung acara tersebut.

"Pokoknya Toraja untuk Sharon," kata Hajja Nurliah Datuan Batara yang juga istri Ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja.(*)