Sejumlah Bahan Pokok di Pasar Sentral Mamuju Naik

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Bahan Pokok di Pasar Sentral Mamuju, Jl Pasar Senrtal, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, mengalami kenaikan harga.

Beberapa bahan Pokok di Pasar Sentral Mamuju, yang mengapami kenaikan, seperti Cabe besar dan Kritin, Cabe Rawit, Tomat, Bawang merah dan putih.

Baca: Ketua DPRD Abstain di Paripurna Pengesahan Perda Mamuju

Hal itu sampaikan, Nini (34) salah seorang penjual bahan pokok campuran di Pasar sentra Mamuju.

"Cabe besar dan kritin yang sebelumnya harga Rp 28 ribu per kilogram, sekarang harganya Rp 36 ribu per kilogram, kemudian cabe rawit yang sebelumnya harga Rp 40 ribu per kilogram sekarang, Rp 70 ribu per kilogram," kata Nini kepada TribunSulbar.com, saat ditemui di temat penjualannya, Sabtu (11/3/2017)

"Bawang sebelumya harga Rp 28 ribu per kg, sekarang Rp 34 ribu per kg," ujar Nini menambahkan.

Baca: Ngopi Sambil Karaoke di Mamuju? Disini Tempatnya

Nini menuturkan, tomat yang sebelumnya seharga lima ribu rupiah per kilogram, sekarang sudah Rp 12 ribu per kilogram.

Kenaikan harga bahan pokok ini, diakibatkan oleh kurangnya pasokan yang masuk di pasar sentral Mamuju, karena berkurangnya produksi dari para petani. (*)