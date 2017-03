Jangan Buru-Buru, Lakukan 4 Hal Ini Sebelum Pindah Kerja

TRIBUN-TIMUR.COM -Mengundurkan diri dari tempat Anda bekerja merupakan hal yang lumrah.

Penghasilan lebih besar, fasilitas lebih baik, dan promosi jabatan menjadi pertimbangan untuk karyawan mengundurkan diri.

Namun, sebelum terburu-buru pindah ke kantor yang baru, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan.

Upayakan berakhir positif dan ceria

Hari-hari terakhir di kantor sudah di depan mata, maka sebaiknya perlihatkan sikap yang menyenangkan dan menghargai perusahaan serta rekan-rekan kerja yang segera Anda tinggalkan.

“Anda ingin dikenal memberikan kontribusi yang positif pada perusahaan, maka lakukan kebaikan yang besar pula pada perusahaan,” kata Lynn Taylor, workplace expert dan penulis Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behaviour & Thrive in Your Job.

Ucapkan selamat tinggal kepada rekan kerja

Berikan salam perpisahan kepada rekan kerja Anda. Anda bisa melakukannya di kantor ataupun di luar kantor.

“Tampak gembira untuk langkah berikutnya dan mengubah percakapan dengan berterima kasih kepada mereka karena telah menjadi rekan kerja yang baik,” kata Dana Manciagli, pakar karier.

Menyimpan kontak rekan kantor

Ketika Anda meninggalkan kantor lama, bukan berarti Anda harus kehilangan koneksi. Sebaiknya tetap berhubungan dan menjalin silaturahim dengan kawan di kantor lama.

Oleh karena itu, tetap saling bertukar nomor kontak ataupun jejaring online lainnya agar tetap bisa berkomunikasi.

Meninggalkan kantor dan kondisi meja bersih

“Semuanya ditinggal di kantor, kecuali barang tersebut dibeli dengan anggaran pribadi atau hadiah dari orang lain,” kata Manciagli.

Sebaiknya ketika sudah tiba waktu untuk hari terakhir di kantor, Anda harus cepat berkemas.

Terakhir, berpamitan dan berterima kasih kepada rekan kerja. (KOMPAS.com/Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja) Sumber: Reader's Digest

erita ini sebelumnya terbit di KOMPAS.com dengan judul 4 Hal yang Harus Dilakukan Sebelum Pindah Kerja. (*)