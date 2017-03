Mahasiswa Unhas Kenalkan Beasiswa Bidik Misi, Ini Syaratnya

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALASSANG- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi (IKAB) Unhas melakukan sosialisasi beasiswa Bidik Misi diseluruh SMA se-kabupaten Takalar.

Kegiatan yang diberi nama Bidikmisi Goes To School ini (BMGTS) berlangsung selama empat hari dengan menyasar seluruh SMA/SMA dan MA di Takalar yang telah terakreditasi C.

Sosialisasi dimulai sejak kemarin, Kamis hingga Minggu 9-12 Maret 2017.

Ketua IKAB Unhas Sigit Harsito mengungkapkan bahwa Takalar menjadi target sosialisasi beasiswa Bidikmisi lantaran jumlah peneriman beasiswa Bidikmisi dari Kabupaten Takalar terbilang cukup sedikit.

"Sosialisasi ini rutin kita lakukan setiap tahun menjelang penerimaan mahasiswa baru di Unhas. Kita fokus pada pengenalan beasiswa Bidikmisi pada siswa siswi SMA berprestasi yang ingin melanjutkan kuliah namun dari segi ekonomi sangat terbatas," katanya kepada Tribuntakalar.com, Jumat (10/3/2017) siang.

Beasiswa Bidikmisi merupakan beasiswa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) yang diberikan kepada siswa berprestasi namun kondisi ekonomi yang terbatas.

"Di Takalar sekitar 38 sekolah yang akan kita kunjungi untuk melakukan sosialisasi karena beberapa sekolah SMA di Takalar masih belum mengetahui apa itu bidikmisi dan bagaiamana mekanisme pendaftarannya," tambah Sigit.

Diakhir kegiatan, IKAB Unhas juga akan melakukan Talk Show inspiratif yang akan menghadirkan sejumlah awardee bidikmisi yang berhasil mewujudkan mimpinya kuliah diluar negeri dari program bidikmisi tersebut.

Talk Show tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu (12/3/2017) dan akan diikuti ribuan siswa siswi SMA se-Kabupaten Takalar. (*)