Harga Cabe Rawit Kian Pedas di Pasar Turatea Jeneponto

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Harga cabai rawit terus meroket di pasar Turatea, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto.

Seperti diugkapkan seorang penjual di pasar itu, Haja Ada' (43) saat ditemui TribunJeneponto.com, Jumat (10/03/2017) siang.

"Adami sebulan ini (harga cabai) naik terus, dulunya hanya 75 ribu per kilogram sekarang sudah naik 100 ribu," ujar Haja Ada'.

Lain halnya dengan harga cabe besar, untuk jenis cabe ini justru mengalami penurunan harga yang cukup drastis.

"Kalau cabe besar sudah turung sekali, dari 30 ribu per kilo sekarang sisa 10 ribu," ujar Haja Ada'.

Sementara, untuk harga cabe kriting, saat ini cenderung normal, maish dikisaraan Rp.35 ribu per kilogram.

Selain itu, kebutuhan dapur lainnya juga ikut naik.

Seperti koll dari Rp 5.000 naik menjadi Rp 10 ribu per Kg, bengkoang dari Rp 10 ribu naik menjadi Rp 25 ribu per Kg, sawi putih dari Rp 100 ribu per karung sekarang Rp 300 ribu. (*)