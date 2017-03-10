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FOTO: Himpunan Wanita Karya Sulsel Gelar Musda di Sekretariat Golkar
Acara itu dimaksudkan untuk pemilihan ketua yang baru dan susunan program dengan tema "Konsilidasi dan kaderisasi adalah kunci kebangkitan HWK
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017).
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017).
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017).
TRIBUN-TIMUR.COM-Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017). Acara itu dimaksudkan untuk pemilihan ketua yang baru dan susunan program dengan tema "Konsilidasi dan kaderisasi adalah kunci kebangkitan HWK: Independent, Terbuka, Mandiri dan Profesional". tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Anita Kusuma Wardana
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