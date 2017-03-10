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FOTO: Himpunan Wanita Karya Sulsel Gelar Musda di Sekretariat Golkar

Acara itu dimaksudkan untuk pemilihan ketua yang baru dan susunan program dengan tema "Konsilidasi dan kaderisasi adalah kunci kebangkitan HWK

FOTO: Himpunan Wanita Karya Sulsel Gelar Musda di Sekretariat Golkar - hwks_20170310_212855.jpg
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017).
FOTO: Himpunan Wanita Karya Sulsel Gelar Musda di Sekretariat Golkar - hwks2_20170310_213030.jpg
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017).
FOTO: Himpunan Wanita Karya Sulsel Gelar Musda di Sekretariat Golkar - hwks2_20170310_213203.jpg
TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN
Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017).

TRIBUN-TIMUR.COM-Himpunan Wanita Karya (HWK) Sulsel menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII di Aula DPD Golkar Sulsel, Jl. Kajaolalido Makassar, Jumat (10/3/2017). Acara itu dimaksudkan untuk pemilihan ketua yang baru dan susunan program dengan tema "Konsilidasi dan kaderisasi adalah kunci kebangkitan HWK: Independent, Terbuka, Mandiri dan Profesional". tribun timur/muhammad abdiwan

Tags
Himpunan Wanita Karya
Golkar
Sulsel
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Anita Kusuma Wardana
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