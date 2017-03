Beli 2 Baygon Jumbo Max Gratis Rinso Sashet di Hypermart

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Produk pembasmi serangga turut mendapat promo turun harga di Hypermart Mal Panakkukang Makassar.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (10/3/2017), Baygon Pine Liquid Electric Reff dibanderol Seharga Rp 21.875 turun menjadi Rp 12.825, Baygon Lavender Liquid Electric Refill seharga Rp 21.875, Baygon Base Electric Set seharga Rp 22.200.

Bagi pelanggan yang berbelanja dua pcs Baygon Coil Jumbo Max seharga Rp 4.250 gratis satu Rinso Anti Noda Sachet 46 ml.

Hit Electric Non Stop Fresh Refill 33 ml seharga Rp 17.075, Hit Electric Non Stop Floral Reff 33 ml seharga Rp 16.925, Hit Electric Non Stop Refill Fresh seharga Rp 23.575, Hit Electric Set + refill 45 ml seharga Rp 29.050.

Vape Mat 45 pcs dibanderol seharga Rp 9.625, Vape Oil Lavender Standard seharga Rp 3.150.

Khusus produk pembasmi serangga berbentuk cair, Hit Aerosol Lemon 600 ml dibanderol seharga Rp 37.600 turun ke Rp 33.525, Hit Aerosol 600 ml seharga Rp 38.775 turun menjadi Rp 26.890, Hit Aerosol Lily Blossom 600 ml Rp 38.775.

Vape Aerosol Twin Gun seharga Rp 30.375, Vape Aerosol Lavender 600 ml seharga Rp 30.375, Force Magic Fresh Lemon 600 ml ditawarkan seharga Rp 43.400, Raid Max Violet Aerosol Floral 420 ml seharga Rp 46.350. (*)