Raisa Dapat Sepeda dari Jokowi, Netizen: Pasti Nama Ikannya Benar Semua

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Artis penyanyi berparas cantik, Raisa Andriana mendapat hadiah sepeda dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Peringatan Hari Musik Nasional di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (9/3).

Raisa mewakili musisi muda yang beruntung mendapat sepeda tersebut. Namun sebelum mendapatkan hadiah itu, Raisa terlebih dahulu diminta menyanyi di hadapan Presiden dan undangan lainnya.

Penyanyi yang hits dengan lagunya, Could it Be tersebut langsung menyanyikan sebuah lagu nasional berjudul Indonesia Pusaka dengan merdu dan khidmat.

Melalui akun twitternya, @raisa6690, penyanyi cantik ini mengungkapkan kegembiraannya mendapakan hadiah tersebut.

"alhamdulillah,dpt sepeda dari pak @jokowi tadi di acara #HariMusikNasional , lumayaaann! hahaha!

Cuitan ini spontan mendapat beragam komentar dari para netizen.

