Malam Puncak HUT ke-13 Tribun Timur, Ari Lasso Nyanyi 10 Lagu

Penyanyi Ari Lasso (44) akan memeriahkan Premium Memories yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (17/3/2017) pukul 18.30-22.00 wita.

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Tujuh hari lagi menuju malam puncak perayaan ulang tahun Tribun Timur yang ke 13 tahun Premium memories with Ari Lasso, di hotel four point by Sheraton, Jumat (17/3/2017) malam.

Ari Lasso sendiri dijadwalkan tiba di kota Makassar pada tanggal 17 Maret bersama dengan band pengiringnya.

Baca: Sudah 1.500 Pelanggan TFC Siap Meriahkan Gala Dinner Bersama Ari Lasso

Baca: Mau Nonton Gratis Konser Ari Lasso? Ini Caranya

Sementara kesiapan venue dan pengisi acara sudah hampir rampung kata Manager Promosi Tribun Timur, Dedi Pakiding.

"Ari Lasso tiba pagi di Makassar. Persiapan juga sudah hampir rampung. Semua sudah ready, semoga berjalan lancar," jelas Dedi kepada tribuntimur.com, Kamis (8/3/2017) sore.

Baca: Danny Pomanto Didampingi Istri akan Hadiri Gala Dinner Tribun Timur

Dedi juga menginformasikan, Ari Lasso akan menyanyikan 10 lagu teranyarnya, di hadapan 1.500 pasang mata pengguna Tribun Family Card (TFC) Premium yang berkesempatan ikut gala dinner sekaligus menyaksikan Ari Lasso bernyanyi diatas panggung.