Hari Perempuan Internasional, Penyanyi Pinrang Ini Luncurkan Lagu Berjudul Wanita

TRIBUNPINRANG.COM, MATTIRO BULU - Penyanyi Solo Pinrang, Yuki Vii (25), meluncurkan lagu berjudul "Wanita", pada momentum peringatan Hari Wanita Internasional, Rabu (8/3/2017).

Putera asal Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang itu aktif berkarya dalam dunia tarik suara.

Beberapa karya lagu yang telah ia luncurkan, diantaranya Seenaknya Hatimu, Bumi Lasinrang, dan Wanita.

Karena bakatnya yang mengagumkan, Yuki Vii kerap kali meraih prestasi dalam dunia vocal.

Baik kancah lokal maupun nasional.

Di antaranya, Guest Star dalam acara Tour 5 Kota bareng Yamaha tahun 2013, Juara 2 Solo Vocal Yamaha di Kabupaten Bone tahun 2015, Top Ten Singer and Song Writer Eon One Take tahun 2016 di Bandung, beberapa kali The Best Vocal dalam ajang Festival Band di Pinrang, dan lainnya.

Pemuda kelahiran Pinrang, 5 Mei 1991 itu kini sibuk memperkenalkan karyanya dari daerah ke daerah.

"Lagi sibuk promo akhir-akhir ini," ujar Yuki Vii saat dikonfirmasi TribunPinrang.com, Rabu (8/3/2017).

Ia menyebutkan, kemampuan tarik suaranya diasah secara otodidak sejak masih SMP tahun 2005.

"Hanya butuh ketekunan dan konsistensi, akhirnya sedikit banyak bisa mahir dalam mengolah Vocal" jelas pemuda bermata sipit ini.

Yuki Vii menambahkan, dirinya memang punya cita-cita menjadi penyanyi terkenal.

"Semoga segera kesampaian," harapnya.

Ingin menyimak karya-karya Yuki Vii, silahkan share link https://www.reverbnation.com/yukivii/

Bagi yang mau kenal dekat dengan Yuki Vii, Silakan follow akun instagram @yuki_vii.