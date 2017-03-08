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FOTO: MeylBeck Barista Academy Gelar Barista Jam Volume 2
Dilaksanakan oleh MeylBeck Barista Academy bersama Baristahood Makassar ini melibatkan sejumlah barista se Makassar
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Barista (peracik kopi) membuat kopi dihadapan juri pada acara Barista Jam Volume 2 yang berlangsung di My Coffee Ruko Topaz Jl Boulevard Makassar, Selasa, (7/3/2017).
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Barista (peracik kopi) membuat kopi dihadapan juri pada acara Barista Jam Volume 2 yang berlangsung di My Coffee Ruko Topaz Jl Boulevard Makassar, Selasa, (7/3/2017).
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Barista (peracik kopi) membuat kopi dihadapan juri pada acara Barista Jam Volume 2 yang berlangsung di My Coffee Ruko Topaz Jl Boulevard Makassar, Selasa, (7/3/2017).
TRIBUN-TIMUR.COM-Barista (peracik kopi) membuat kopi dihadapan juri pada acara Barista Jam Volume 2 yang berlangsung di My Coffee Ruko Topaz, Jl Boulevard, Makassar, Selasa, (7/3/2017). Event yang dilaksanakan oleh MeylBeck Barista Academy bersama Baristahood Makassar ini melibatkan sejumlah barista se Makassar untuk melatih kecakapan dan kualitas para barista dalam meramu kopi dalam waktu 10 menit. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Anita Kusuma Wardana