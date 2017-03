PDAM Maros Harap Proyek SPAM Maminasata Segera Dijalankan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Direktur PDAM Maros, Abdul Baddar menyambut baik proyek kerja sama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Makassar, Maros, Gowa dan Takalar (Maminasata) yang telah disetujui DPRD Provinsi.

Menurutnya, dari pembangunan proyek SPAM ini, 130 liter per detik tersebut akan dibagi untuk Kecamatan Moncongloe dan Marusu setiap detiknya.

"Masing-masing Kecamatan ini mendapatkan air sebanyak 50 liter perdetik, Bandara 20 liter per detik dan sisanya 10 liter per detik untuk area sekitar bandara," ujarnya, Selasa (7/3/2017).

PDAM Maros saat ini baru memproduksi sekitar 290 liter per detik. Padahal secara ideal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan harus menyiapkan sekitar 500 liter per detik.

Produksi air baku tersebut berasal dari empat Intalasi Pengolahan Air (IPA) yang ada di Maros. yakni IPA Bantimurung 120 liter per detik, IPA Pattontongang 90 liter per detik, IPA Tanralili 60 liter per detik dan IPA Majannang 20 liter perdetik.

"Kami berharap dengan adanya persetujuan dan penandatanganan Proyek SPAM Mamminasata, bisa terealisasi secepatnya," ujarnya.

Proyek tersebut juga diharapkan dapat memberi kualitas hidup yang lebih baik kepada warga Megapolitan Mamminasata, khususnya Kabupaten Maros.

Proyek tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dana hibah senilai lebih Rp 2 triliun untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA).

Pembangunan ini meliputi 4,8 hektare di wilayah Dusun Bangka-bangkala, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.(*)