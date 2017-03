Kepala Daerah di Sulsel Siap Hadiri Malam Puncak Perayaan Tribun Timur Bersama Ari Lasso

Penyanyi Ari Lasso (44) akan memeriahkan Premium Memories yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (17/3/2017) pukul 18.30-22.00 wita.

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Tak terasa, malam puncak perayaan ulang tahun Tribun Timur yang ke 13 tahun, akan berlangdung pada 17 Maret 2017 di hotel four point by Sheraton Jl. Landak.

Malam puncak perayannya pun semakin spesial dengan hadirnya penyanyi solo terkenal, Ari Lasso.

Manager Promosi Dedi Pakiding menuturkan bahwa Ari Lasso akan tiba pada 17 Maret di Makassar.

"Tanggal 17 Maret datang Ari Lasso. Semua persiapan sudah hampir rampung," jelas Dedi kepada tribuntimur.com, Selasa (7/3/2017) malam.

Sementara tamu penting yang akan diundang ialah Gubernur bersama Wakilnya serta seluruh Bupati dan Walikota di Sulawesi Selatan bersama wakilnya. Tak ketinggalan Ketua-ketua DPRD serta relasi Tribun Timur.

Sementara tamu yang tak kalah spesialnya adalah, para pelanggan Tribun Family Card (TFC) Premium yang bis amenikmati penampilan Ari Lasso secara gratis hanya dengan melakukan registrasi nonton dan telah memiliki kartu TFC premium tentunya.

Tak hanya itu kata Dedi, tiga pemenang Mellennials Competition yang berlangsung di Clarion Februari lalu, juga akan tampil menjadi pengisi acara konser bersama Ari Lasso tersebut.

Pada puncak acara juga akan ada undian doorprize. Berupa voucher Rp 30 juta dari Toyota, voucher-voucher hotel, dan hadiah-hadiah hiburan lainnya.(*)