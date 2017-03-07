Ini Pengurus KNPI Sulsel versi Yasir Mahmud
Andi Indra Hardianti, menyatakan, pelantikan digelar di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Minggu (26/3/2017)
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pelantikan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel versi Yasir Mahmud digelar Minggu 26 Maret 2017.
Juru bicara pelantikan KNPI Sulsel versi Yasir Mahmud, Andi Indra Hardianti (23), menyatakan, pelantikan digelar di Hotel Grand Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar.
"Pelantikan digelar malam dan akan dihadiri tokoh nasional," kata Indra.
Lalu siapa saja yang masuk dalam struktur pengurus KNPI Sulsel versi Yasir Mahmud? Berikut nama-namanya.
+Ketua MPI: Imran Amin Syam
+Sekretaris MPI: Mujahidin Tahir
-Armin Mustamin Toputiri
-Farouk M Betta
-Najib Tahir
-Abdul Wahab Tahir
-Abbas Hadi
-Isman Setya Utomo
-Bakri Ridwan
-Andi Enre Cecep Lantara
+Ketua Yasir Mahmud
+Ketua Harian Arsony
+Wakil Ketua
-Mahyuddin Abdullah
-Andi Nurhaldin Halid
-Ayman Adnan
-Christoper Aviary
-Syaiful
-Wahyu Permana Kaharuddin
-Aksara Alfraja
-Ardiansyah Pawinro
-Rachmad Sasmito
-Sri Rahayu Ismi
-Ismail Manganga
-Rafika Agustina
-Dahlan Gege
-Kasman M Tutu
-Ahmad Syarifuddin
-Amirullah Putra
-Abdul Azis Udin
+Sekretaris Mujiburrahman B
+Wakil Sekretaris
-Aswadi
-Dede Arwinsyah
-M Fadli
-Muh Lutfi
-Rio Saputra
-Ernesto Ramdan
-Asriady
-Andi Syahrun Zainuddin
-Khairil Akbar
-Hasnul
-Nurul Safitri
-Taqwa Bahar
-Nur Isla
-Munawir
-Ocha Labusab
-Irhamsyah Gaffar
-Sudirman
-Sapriadi
+Bendahara Wahyu Permana Kaharuddin
+Wakil Bendahara
-Zulkifli B
-St Rahmawati
-Andi Riza Alif
-Andi Firta Zainal
-Yudianto Bahralapi
-Rahmi Anugrah Mahmud
-Erwan Arifin
-Andi Caesar To Tadampali
-Ahmad Fauzy Alim Alwy
+Organisasi
-A Irwan Arsyad (Koordinator)
-Andi Meganingrata
-Haryanto Dahlan
-Armin M
-Fadli Resky Noer Roid
-A Rama Pribadi Manggabarani
-Jaelani