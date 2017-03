DPRD Sulsel Setujui Proyek SPAM Mamminasata

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Proyek kerja sama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Makassar, Maros, Gowa dan Takalar (Maminasata) telah disetujui dan ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (6/3/2017) kemarin.

Proyek SPAM regional tersebut akan mengalirkan air 1.000 liter per detik diambil dari air baku dari kawasan bendungan Bili-bili.

Hal ini diungkapka Legislator DPRD Sulsel, Irfan AB, Selasa (7/3/2017).

"Air ini akan didistribusikan ke Makassar sebesar 600 liter per detik, Gowa 200 liter per detik, Maros 130 liter per detik, dan sisanya dialokasikan ke Takalar sebanyak 70 liter per detik," kata Legislator dari Fraksi PAN ini.

Irfan AB melanjutkan, proyek pembangunan segera dimulai. Dia berharap, dengan adanya IPA tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air bersih,.

Apalagi jumlah penduduk Mamminasata terus bertambah per tahunnya mencapai lebih 300 ribu jiwa.

"Saat ini sudah mencapai lebih 1,9 juta jiwa. Semoga air Bili-bili ini mampu memenuhi kebutuhan air di Mamminasata," ujarnya.(*)