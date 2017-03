Teliti Intrusi Air Laut, Dosen PNUP Raih Gelar PhD di Australia

Wahyuddin MY

Kandidat Master of Education di the University of Adelaide.

Melaporkan dari Adelaide, South Australia

TRIBUN-TIMUR.COM-Mungkin, penelitian terkait intrusi air laut masih jarang dilakukan di Indonesia. Intrusi air laut sendiri merupakan sebuah fenomena di mana air laut mencemari sumber daya air di dalam tanah yang bisa disebabkan oleh aktivitas manusia dan proses alam.

Menekuni bidang studi groundwater hydrogeology (hidrogelogi air tanah) di Flinders University of South Australia telah mendorong Sugiarto Badaruddin, salah seorang dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), untuk meneliti lebih lanjut tentang tipe intrusi air laut unik yang dikenal dengan nama “intrusi air laut aktif”, dimana daya rusaknya terhadap sumber daya air tanah jauh lebih besar dari pada intrusi air laut biasa (pasif).

Melalui sebuah disertasi berjudul An Assessment of Transient Seawater Intrusion Processes: Physical Experiments and Numerical Modelling (Sebuah Penilaian terhadap Proses Transient Intrusi Air Laut dengan Menggunakan Pemodelan Fisik dan Numerik), telah mengantarkan Sugiarto Badaruddin pada penyelesaian studi PhD di Faculty of Science and Engineering, Flinders University, Adelaide, South Australia pada 28 Februari 2017.

Penting untuk diketahui, penelitian tentang proses intrusi air laut sangat berguna, terutama untuk kondisi wilayah di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat panjang dan tentunya sangat berpotensi mengalami intrusi air laut.

Hasil penelitian Sugiarto Badaruddin telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi primer terindeks SCOPUS dan ISI (international scientific indexing), yang menjadi rujukan utama para ahli hidrogeologi dunia yaitu Water Resources Research yang merupakan bagian dari American Geophysical Union (AGU) dengan judul artikel: Watertable Salinization due to Seawater Intrusion.

Selain itu, dengan bekerja sama dengan peneliti dari Australia dan Iran, artikel senada dari Sugiarto Badaruddin juga terbit di Jurnal Internasional bereputasi primer yang lain, yakni di Journal of Hydrology dengan judul artikel: Vertical Leakage in Sharp-Interface Seawater Intrusion Models of Layered Coastal Aquifers.

Semoga, dengan adanya capaian ini,mdiharapkan akan meningkatkan citra Indonesia sebagai acuan internasional di bidang sains dan teknologi.

Sugiarto Badaruddin menyatakan apresiasi yang besar kepada pemerintah dalam langkahnya untuk mendorong program belajar dan lanjut studi di luar negeri.

Terutama pada bidang studi yang diperlukan untuk memecahkan masalah vital bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan pemberdayaan lulusan secara maksimal sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Selama masa studinya di Adelaide, Sugiarto Badaruddin menggunakan dua beasiswa dari pemerintah Australia, yakni Australia Development Scholarship dan Australian Leadership Awards, setelah melalui kompetisi yang sangat ketat di Indonesia.

Beasiswa ini merupakan program pemerintah Australia yang bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan.(*)