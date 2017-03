Proyek Air Bersih USD 1 Juta Bakal Dibangun di Gowa

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kepala Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemrov Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Maminasata berada di Dusun Bangka-bangkala, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Gowa.

Ia mengatakan proyek ini akan menyediakan air bersih untuk wilayah penduduk di daerah Makassar, Gowa, Maros dan Takalar.

Darmawan menyampaikan data jumlah penduduk terus bertambah hingga mencapai 1,9 juta jiwa lebih di wilayah Mamminasata.

Proyek SPAM regional tersebut akan mengalirkan air 1.000 liter per detik diambil dari air baku dari kawasan bendugan Bili-bili, akan didistribusikn ke Makassar sebesar 600 liter per detik, Gowa 200 liter per detik, Maros 130 liter per detik dan sisanya dialokasikan ke Takalar sebanyak 70 lilter per detik.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang menandatangani perjanjian kerjasama proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Maminasata dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (6/3/2017).

Terlihat juga pimpinan DPRD Sulsel ikut menandatangani.

Anggaran SPAM ini berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Japan Internasional Cooperative Agency (JICA) sebesar USD 1 juta USD. (*)