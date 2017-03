Polda Hentikan Kasus Penyerangan Balaikota Makassar

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Penyidik Direktorat Resekse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sulsel menghentikan kasus penyerangan kantor Balaikota, Makassar. Empat oknum anggota satuan Sabhara yang ditetapkan sebagai tersangka otomatis tidak dilanjutkan ke meja persidangan.

Penyerangan yang terjadi Minggu (7/8/2016) lalu resmi dihentikan karena kedua belapihak antara pihak Kepolisian dan Pemkot Makassar menempu jalur damai untuk menyelesaikan masalahnya.

"Proses penyidikanya sudah dihentikan dan tidak lanjutkan. Karena pihak Pemkot Makassar selaku korban sudah mencabut laporanya," kata Kepala Sub Direktorat 1 Reskrim Polda Sulsel, Kompol Anwar, Senin (6/3).

Menurut Anwar, pemkot mencabut laporan kasus penyerangan kantor Balaikota yang menetapkan empat tersangka

EJR, NF, ABI dan R sejak beberapa pekan lalu.

Tidak hanya penyerangan kantor Balaikota kata Anwar penyelidikan pengeroyokan anggota Polisi yang menyeret dua oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP berinisial SF dan HD turut dihentikan.

"Benar dihentikan karena harus seimbang,"kata Anwar kepada Tribun.

Penyerangan kantor Balaikota diketahui diserang oleh sekelompok orang tak dikenal terjadi Minggu (7/8/2016) sekitar pukul 00.01 malam Wita. Akibat penyerangan itu belasan sepeda motor dan dua unit mobil rusak parah.

Selain itu, kaca jendela ruangan kantor Satpol PP yang berada di lantai dasar pecah akibat penyerangan tersebut. Penyerangan juga menyebabkan anggota Polda Sulsel, Bripda Michael Abraham tewas ditikam. (*)



