Ngumpet saat Gugat Cerai Istri, Tiba-tiba Aming Nongol dalam Kondisi Mengejutkan, Lihat Foto-fotonya

Istri dari pemain film Aming Sugandhi, @ev0124 bersama kuasa hukumnya Henry Indraguna saat menggelar konferensi pers terkait talak cerai yang diterimanya di The Bellezza Tower, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017). Evelyn siap mempertahankan rumah tangganya dengan Aming Sugandhi. TRIBUNNEWS/JEPRIMA #divorce #wife #husband #celeb #celebs #celebrity #artist #entertainment #gossip #sad #sadness #love #loves #family #picoftheday #photooftheday #followme #followmenow #latepost

A post shared by Tribun Timur (@tribuntimurdotcom) on Mar 3, 2017 at 9:19pm PST