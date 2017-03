Kemeja Kotak-kotak The Executive Diskon 50 Persen

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- The Executive Mall Rau Indah (MaRI), Jl Sam Ratulangi Makassar menghelat program super sale up to 80 persen untuk semua item, baik pakaian hingga aksesori.

Teranyer, kemeja kotak-kotak berbahan 65 persen polyester dan 35 persen Cotton dengan lengan panjang dan pendek, dibanderol mulai Rp 190 ribu hingga Rp 200 ribu.

"Harga normalnya Rp 380 ribu sampai Rp 400 ribu. Potongannya 50 persen," kata Sales Promotion The Executive, Juli, Minggu, (5/3/2017).

Dress beraneka corak dan warna didiskon 50 persen-80 persen.

"Promo ini berakhir hari ini," kata Juli.

Buruan ke MaRi jangan sampai terlewatkan. (*)