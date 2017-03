Kelola 100 Hotel, Grup Santika Hotel Syukuran di Bali 

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Santika Indonesia Hotels and Resorts (SIHR), jaringan hotel lokal terbesar di Indonesia, kembali menggelar kegiatan tahunan General Manager dan Hotel Manager Annual Meeting belum lama ini.

"General Manager dan Hotel Manager Annual Meeting tahun ini menjadi kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Selain membahas rencana tahunan di group SIHR, meeting ini merupakan familiarization trip bagi peserta," ungkap Yuli Priyono, General Manager Santika Makassar kepada Tribun Timur, Minggu (5/3/2017).

Yuli menyebut, kegiatan pertemuan yang digelar di The Anvaya Beach Resort, Bali, menjadi momen liburan bagi peserta sekaligus merasakan kenyamanan menginap di resort yang dikelola Santika Indonesia Hotels and Resorts ini.

Cita Dewantoro selaku Corporate Sales and Marketing General Manager dari SIHR menambahkan, manajemen turut menggelar acara jalan sehat sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian 100 unit yang kini dikelola SIHR.

"Sejak didirikan 1981, Santika Indonesia peka terhadap potensi pariwisata di tanah air. Keistimewaan unit Hotel Santika, ciri khas budaya Indonesia yang kental, baik dari segi produk maupun layanan. Kekayaan budaya menjadi inspirasi bagi Santika Indonesia Hotels and Resorts," kata Cita dalam keterangan resminya.

Santika Indonesia Hotels and Resorts sejauh ini telah mengelola 102 hotel, lima brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5 satu unit, Hotel Santika Premiere (bintang 4) 10 unit, Hotel Santika sebagai (bintang 3) 26 unit, Amaris Hotel (smart hotel) 63 unit dan The Royal Collection (Boutique Villas) 3 unit. (*)