VIDEO: Demokrat Sulsel Gelar Rakorda di Hotel Four Points By Sheraton
Apa saja yang disampaikan Ulla dan bagaimana suasana Rakorda Demokrat Sulsel, Sabtu (4/3/2017
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel menggelar Rapat koordinasi daerah (Rakorda) di Room Persik, Hotel Four Points by Sheraton, Jl Landak Baru, Kota Makassar, Sabtu (4/3/2017).
Rapat dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah atau Ulla didampingi Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI yang juga Sekretaris Partai Demokrat Sulsel.
Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Sulsel Selle KS Dalle, Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel Hidar Madjid dan sejumlah pengurus Harian DPD Demokrat Sulsel dan pengurus harian DPC Partai Demokrat Kabupaten/kota se Sulsel.
Apa saja yang disampaikan Ulla dan bagaimana suasana Rakorda Demokrat Sulsel, Sabtu (4/3/2017). Berikut videonya