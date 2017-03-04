Besok, Putri Aziz Qahhar Mudzakkar Menikah
Izzatul baru-baru selesai pendidikan dokter di Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
TRIBUN TIMUR/MUH HASIM ARFAH
Anggota DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Izzatul Mudzakkirah, Putri Aziz Qahhar Mudzakkar (Anggota DPD RI), bakal menikah di Pesantren Hidayatullah Depok, Jl Raya Kalimulya RT 001 RW 05 Kalimulya Cilodong Jawa Barat, Minggu (5/3/2017).
Izzatul baru-baru selesai pendidikan dokter di Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
Sekretaris pribadi Aziz, Irfan Yahya mengatakan putri Aziz baru saja menyelesaikan coas.
Beberapa tetamu yang bakal hadir yakni Nurdin Halid (Ketua Harian DPP Partai Golkar).
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Risman Pasigai mengatakan Nurdin bakal hadir langsung.
"Beliau akan hadiri langsung bersama keluarga," katanya, Sabtu (4/3/2017). (*)
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas