Aaa? Tunangan, Hari ini Bella Posting 'Maaf Kita Putus So Thank You So Much I'm Sorry Goodbye'

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada Sabtu (4/3/2017) hari ini, artis Laudya Chintya mem-posting video 'I'm Sorry Goodbye', lagu dipopulerkan penyanyi Krisdayanti dan diciptakan Melly Goeslaw, melalui akunnya pada Instagram @laudyacynthiabella.

Namun, video tersebut hanya bertahan beberapa menit sebab kini terhapus.

Adanya posting-an video 'I'm Sorry Goodbye' diketahui dari akun gosip selebriti pada Instagram @lambe_turah.

Admin @lambe_turah me-repost video tersebut.

Dalam video, tampak slide gambar berisi tulisan "Saturday with MG songs #imsorrygoodbye" atau "Sabtu bersama lagu-lagu Melly Goeslaw".

Berikut ini lirik yang terdengar dari video.

... semakin hari

semakin terungkap

yang sesungguhnya

ku makin kecewa

ternyata kau penuh dusta

maafkan ku harus pergi

ku tak suka dengan ini

aku tak bodoh

seperti kekasihmu yang lain

terima kasih oh Tuhan

tunjukkan siapa dia

maaf kita putus

so thank you so much

i’m sorry good bye

seribu cara kau membuat

ku dengan ...