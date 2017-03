Sebulan Sebelum Umumkan Bercerai, Inilah yang Dilakukan Aming dan Evelyn di Lombok

TRIBUN-TIMUR.COM - Pernikahan belum cukup setahun pasangan selebriti Aming dan Evelyn Nada Anjani dikabar bakal bercerai.

Aming disebut bahkan sudah mentalak Evelyn. Yang mengejutkan bahwa ternyata mereka sudah pisah ranjang sejak sebulan lalu.

Memang akhir-akhir ini keduanya jarang mengupload kemesraan berdua di akun media sosial.

Kemesraan keduanya terakhir terpantau sekitar empat minggu lalu.

Saat itu Aming dan Evelyn berlibur di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Aming dan Evelyn tampak menghabiskan waktu liburan di beberapa lokasi wisata di daerah itu.

Jika melihat kemesraan mereka nyaris tak telihat ada masalah antara keduanya.

Seperti biasnya, Aming memuji evelyn, begitu pun sebaliknya.

Di lokasi ini pula Evelyn merayakan ulang tahunnya.

Pada liburan tersebut Aming memuji Evylin cantik dan sudah seperti cewek.

“Beauty at the poolside...dah makin tewe dan tentik???? Photo pake bunga ama kain pantai...u go girl,” tulis Aming dalam sebuah foto.

“Di tempat setinggi apapun aku merasa tenang di dalam pelukan mu,” tulis Evelyn di instagramnya.