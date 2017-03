Kodam VII Wirabuana Berganti Nama, Kodam XIV Hasanuddin Segera Diresmikan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen Agus SB mengaku, pergantian nama Kodam VII Wirabuana menjadi Kodam XIV Hasanuddin akan diresmikan Kasad Jendral TNI Mulyono.

"Jadi nanti pergantian nama Kodam VII ke Kodam XIV diresmikan langsung oleh kepala staf angkatan darat. Tapi belum pasti tanggalnya kapan," ungkap Mayjen Agus kepada tribun, Jumat (3/3/3017).

Nama Kodam XIV Hasanuddin bukanlah nama baru, tapi nama lama pada awal mula Kodam XIV Hasanuddin dibentuk pada tanggal 20 Juni 1950 teritorium VII dibentuk dan kedudukan di Makassar.

Baca: Kodam VII Wirabuana Berganti Nama Jadi Kodam XIV Hasanuddin

Pada saat itu, Panglima Letkol Achmad Yunus Mokoginta, instruksi di Teritorium tertuang surat Penetapan KSAD Nomor: 83/KSAD/Pnt/1950. Bawahi wilayah di Indonesia Timur ,Sulawesi dan Maluku.

Selain itu juga, berdasarkan Kepres RI No. 240/M/1957 tanggal 18 April 1957. Surat Menhan RI No. MP/A/77/1957 tanggal 27 April 1957 dan Surat RI No. MP/A/465/57 tanggal 26 Mei 1957.

"Saat surat keputusan itu keluar, ada empat komando daerah militer indonesia timur yang dibentuk, salah satunya yakni kodam XIV hasanuddin berkedudukan di makassar," jelas Mayjen TNI Agus.

Baca: Segera Berganti Nama, Ini Nama Baru Kodam VII Wirabuana

Hampir semua papan nama bertuliskan Kodam VII Wirabuana saat ini sedang dilakukan pergantian jadi Kodam XIV Hasanuddin. Termaksud semua kantor-kantor Kodim di seluruh Sulsel.

Informasi yang dihimpun tribun, Kasad Jendral TNI Mulyono belum memastikan untuk datang ke Malassar untuk upacara peresmian nama Kodam XIV berhubung raja Arab Saudi masih di Indonesia.(*)