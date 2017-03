Cabai Rawit Rp 14.500 Per 100 Gram di Hypermart

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Produk rempah-rempah dapur turut ditawarkan di Hypermart Mal Panakkukang.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (3/3/2017), cabe rawit merah ditawarkan seharga Rp 14.500 per 100 gram, cabe hijau Tw Rp 2.590 per 100 gram, lengkuas seharga Rp 2.700 per 100 gram.

Rempah-rempah lainnya seperti daun salam ditawarkan seharga Rp 4.900 per pack, kunyit Rp 790 per 100 gram, selada keriting aeroponik seharga Rp 27 900 per pcs, daum ginseng Rp 4.990 per 100 gram.

Bawang Bombay seharga Rp 1.385 per 100 gram, bawang merah Rp 4.590 per 100 gram, bawang putih Rp 3.776 per 100 gram, kentang granola Rp 1.650 per 100 gram.

Paprika hidroponik hijau seharga Rp 6.750, buncis baby pack segar Rp 22 ribu per pack, kembang kol Rp 37.500 per kg

Untuk sayur-sayuran, daun kangkung ditawarkan seharga Rp 2.700 per ikat, bayam hijau Rp 2.750 per ikat, daun bawang besar Rp 2.750 per ikat, tomat sayur seharga Rp 1.650 per 100 gram.(*)