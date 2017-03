Abaya Nuansa Timur Tengah Ada di Imfex 2017

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Produsen busana muslim asal Jakarta, Hikmat Fashion juga turut hadir menjadi peserta di Indonesia Moslem Fashion Expo (Imfex) 2017 di Sandeq Ballroom Grand Clarion Makassar, Jumat (3/3/2017).

Hikmat Fashion menawarkan ragam busana muslim bernuansa Timur Tengah. Hal ini tak terlepas dari negara asal Hikmat, owner Hikmat Fashion yang berasal dari negara Suriah.

Jika Anda berjalan-jalan ke tenant ini, serasa berada di kota Madinah. Dimana para pedagang menawarkan busana abaya dengan dominasi warna hitam.

Koleksi busana di Hikmat Fashion kebanyakan didominasi warna hitam ala Arabian maupun Dubai. Namun kini mulai menyesuaikan dengan warna-warna cerah yang disenangi masyarakat tanah air.

Demikian dipaparkan Marketing Hikmat Fashion, Ita, kepada tribun-timur.com, Jumat (3/3/2017).

"Koleksi busana muslim didesain langsung oleh owner beserta sang suami. Nuansanya sangat kental Timur Tengah. Sekarang mulai ramai dengan ragam corak dan sentuhan warna cerah," tutur Ita.

Banderol harganya mulai Rp 1 juta - Rp 4 juta. Beberapa baju abaya didesain dengan perpaduan warna hitam coklat, hitam biru, hitam hijau dan hitam gold.

Beberapa pilihannya, antara lain Abaya and Scarf Green Rp 1,109 juta, Abaya and Scarf Blue Rp 1,989 juta, Abaya and Pants Cream Rp 1,049 juta, Abaya and scarf brown Rp 1,079 juta, Abaya and Scarf Rp 1,379 juta.

Pameran Imfex 2017 berlangsung hingga 5 Maret 2017. Suguhan fashion show untuk menghibur para pengunjung akan ada setiap harinya. (*)