5 Jenis Teh Ini Cocok Bagi Anda yang Sedang Diet

TRIBUN-TIMUR.COM -Secangkir teh adalah minuman yang sempurna untuk menenangkan sakit tenggorokan, menghangatkan tubuh yang kedinginan, atau teman saat menonton TV. Tapi, ada teh tertentu yang sempurna untuk membantu Anda mengikis ekstra kilogram di tubuh.

"Saya pertama kali belajar tentang manfaat teh untuk penurunan berat badan ketika ibu saya menjadi korban diabetes. Ibu adalah seorang mantan perawat dari Korea dan dia mendesak saya untuk mencoba pengobatan Timur ketika jelas bahwa ilmu pengetahuan Barat tidak bisa membantunya,” kata Kelly Choi, penulis dan host acara TV Bravo's Master Chef.

“Seperti yang saya tuangkan melalui penelitian, jawaban yang sama terus bermunculan, yaitu teh. Apa yang saya pelajari dalam penelitian saya kemudia saya tulis dalam buku baru saya, The 7-Day Flat-Belly Tea Cleanse: The Revolutionary New Plan to Melt Up to 10 Pounds of Fat in Just One Week! Para panelis dalam penelitian, dapat menurunkan berat badan hingga hilang hingga 4,5 Kg hanya dalam satu minggu," lanjut Kelly Choi, yang juga konsultan gaya hidup sehat.

Choi menambahkan, teh tertentu tidak hanya membantu menghancurkan lemak, tapi juga meningkatkan metabolisme. Inilah jenis-jenis teh yang dapat Anda percaya untuk membantu program diet.

1. Peningkat Metabolisme: Teh hijau

Teh hijau dapat membuka sel-sel lemak. Sebelum latihan, percepat efek pembakaran lemak dengan menyeruput secangkir teh hijau.

Dalam sebuah studi yang dilakukan selama 12 minggu, relawan mengombinasikan latihan rutin selama 25 menit dengan 4-5 cangkir teh hijau setiap hari, rata-rata kehilangan 0,9 Kg lebih banyak selama masa penelitian dibanding relawan yang hanya berolahrga tanpa minum teh hijau.

2. Penghancur lemak: Teh Oolong

Teh Oolong mampu meningkatkan metabolisme. Oolong adalah nama Cina untuk "naga hitam". Seperti teh hijau, Oolong juga sarat dengan katekin, yang membantu meningkatkan kemampuan tubuh untuk memetabolisme lemak.

Sebuah studi di Cina yang dimuat dalam Journal of Integrative Medicine menemukan, partisipan yang rutin minum teh oolong dapat kehilangan 2,7 Kg dalam periode waktu enam minggu.