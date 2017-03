5 Fakta Tentang Laras Sekar, Model Indonesia yang Tampil ‘Berani’ di Paris Fashion Week

TRIBUN-TIMUR.COM - Laras Sekar, model belia berkulit eksotis menjadi perbincangan selama dua hari ini.

Pasalnya, model asli Indonesia ini berjalan memeragakan koleksi terbaru rumah model Yves Saint Laurent di ajang bergengsi, Paris Fashion Week.

Berikut fakta-fakta tentang Laras Sekar

1. 18 tahun

Laras masih sangat muda. Umurnya baru 18 tahun. Memiliki berat 45 kg dan tinggi 171 cm.

2. Kelahiran Balikpapan

Laras lahir di Balikpapan Kalimantan Timur. Namun setelah itu orangtua Laras pindah ke Klateng Jawa Tengah.

3. Go International Gara-gara Instagram

Berawal dari postingan foto model Laras oleh Native Models Indonesia, agency yang menaungi Laras di Indonesia. Agency ini memposting foto polaroid wajah Laras di Instagram sehingga agency model Ford Paris menghubunginya.

4. Tampil Berani

Di ajang Paris Fashion Week Laras Sekar memperagakan 2 look sekaligus. Look pertama ia berbalut dress hitam asimetris dengan statement pada bagian leher dan disempurnakan dengan boots berbahan velvet. Look kedua ia menggunakan blouse menerawang sehingga memamerkan bagian putingnya.

5. Tinggal di Paris

Tampaknya Laras serius menekuni dunia modeling. Terbukti untuk mewujudkan cita-citanya ia kini memilih tinggal di kota Paris Perancis. Kota Paris dikenal sebagai kota model dunia.

Inilah yang membawa Laras pada dunia modeling hingga akhirnya kini ia tinggal di Paris.