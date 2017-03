Dua Bulan Usai Nikah, Siapa Sangka Begini Kondisi Ria Irawan Kini, Foto ini Jadi Bukti

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Ria Irawan menyampaikan dirinya sembuh dari penyakit kanker getah bening dideritanya, sekitar dua bulan lebih usai melangsungkan pernikahan dengan Mayky Wongkar.

Melalui akunnya pada Instagram, Ria mem-posting foto hasil CT scan miliknya.

Pada caption, dia menulis panjang lebar tentang kondisinya saat ini.

Disampaikan Ria, dirinya sembuh berkat rajin menjalani terapi menggunakan fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan.

"Alhamdulillah.. sebenarnya KANKER SUDAH HILLLLLAAAANG.. *lihat tanggal hasil CT scan..,SEMBUH KANKERNYA! GRATIS pakai fasilitas #bpjskesehatan 2x kemoterapi #relapse #kanker #paraaortaabdominal HIIIIILLLLLLAAAAAANNG. Penyakit itu bukan kutukan, bukan hukuman! Jadikan pasien itu sebagai ladang amal. Support pasien, jangan dilarang & kasih pantangan. Badannya harus jadi gemuk! "If you believe in miracle, miracles will come to you" "Keajaiban adalah nama tengah saya" Kemoterapi seperti antibiotik, walaupun kankernya sudah tidak ada, tetap harus kemoterapi sampai selesai, sesuai yang ditentukan dokter," tulis Ria melalui akunnya @riairawan.

Saat Ria mengabarkan dirinya sembuh, artis Julia Perez masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Jupe, sapaan Julia Perez, sedang berjuang keras dalam mengobati penyakit kanker serviks yang sedang menggerogoti tubuhnya.