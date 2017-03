Unismuh Jajaki Kerjasama dengan National University of Singapore

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) dan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Tour Akademik di Singapura.

Tour Akademik yang dipimpin Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto tersebut berhasil menjalin kerjasama dengan Faculty of Arts and Social Science National University of Singapore (NUS) dan School of Social Science of Humanities, Nanyang Technological University (NTU).

Kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan rombongan Fisip Unismuh Makassar dengan Prof Khairudin Aljunied dari NUS dan Prof Kamaludeen Mohamed Nasir dari NTU Singapore, di gedung National Library Board of Singapore, Selasa (28/2/2017).

Dalam pertemuan tersebut disepakati kerjasama untuk membangun kolaborasi publikasi dengan memanfaatkan mitra NUS dan NTU tahun 2017 ini.

Sebagaimana diungkapkan Prof Khairudin Aljunied bahwa NUS memiliki serial publishing di Routledge yang bisa di manfaatkan Unismuh Makassar.

Selain kerjasama publikasi tersebut Prof Khaeruddin Aljunied juga berharap lebih banyak lagi pelajar dari Indonesia bisa melanjutkan pendidikan di NUS dan NTU dengan menggunakan beasiswa.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, maka di bulan April 2017, pihak Unismuh Makassar akan menghadirkan Prof Khairudin Aljunied dan Prof Kamaludeen ke Makassar, untuk melakukan kegiatan workshop publikasi, Visiting Lecture dan Workshop Persiapan Kuliah di NUS dan NTU Singapora. (*)