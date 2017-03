Relawan Muda Sulsel Akan Dibentuk di Seluruh Kabupaten Demi Menangkan RMS

Sekretaris Umum Relawan Muda Sulsel, Andi Try

TRIBUNSIDRAP.COM, PANGKAJENE - Relawan Muda Sulsel merupakan salah satu kelompok relawan yang siap mendukung Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, H Rusdi Masse (RMS) untuk maju dalam Pilgub Sulsel 2018.

Kelompok relawan yang juga menggunakan tagline RMS tersebut, dibentuk pada Selasa (24/1/2017) di Makassar.

Mereka didominasi anak-anak muda yang ada di Sulsel untuk mendukung Rusdi Masse di Pilgub Sulsel 2018.

Sekretaris Umum Relawan Muda Sulsel, Andi Try mengaku kelompok relawan itu sengaja dibentuk, untuk meyakinkan RMS agar segera menyatakan diri maju di Pilgub Sulsel 2018.

"Kami akan bentuk Relawan Muda Sulsel pada 24 kabupaten di Sulsel, demi meyakinkan Pak RMS," kata Andi Try kepada tribunsidrap.com, Rabu (1/3/2017).

Andi Try menambahkan dirinya bersama relawan lainnya, siap all out memenangkan Bupati Sidrap 2 periode itu pada Pilgub Sulsel 2018.

"Kami ingin Pak RMS menjadi Gubernur Sulsel. Kinerja beliau sudah terbukti di Sidrap, saatnya untuk mengabdikan diri buat masyarakat Sulsel," tambah Andi Try.

Sekadar diketahui, saat ini Relawan Muda Sulsel sudah terbentuk pada 13 kabupaten.

Di antaranya Maros, Barru, Pinrang, Jeneponto, Wajo, Soppeng, Enrekang, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja, dan Makassar.