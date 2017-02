Jangan Bersedih, Ini 3 Cara Agar Bisa Bangkit Setelah Putus Cinta

TRIBUN-TIMUR.COM -Seseorang yang baru putus cinta biasanya merasa hidupnya telah berakhir. Jangankan bekerja, untuk makan dan tidur saja susah.

Menurut penelitian yang dilakukan Onepoll dan Yelp Eat24, setiap proses perpisahan membutuhkan proses pemulihan yang rata-rata berlangsung selama enam bulan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, survei tersebut juga mengatakan bahwa orang-orang cenderung terhanyut dalam kesedihan pada empat hari pertama.

“Setiap kekecewaan adalah sebuah momen untuk belajar,” kata Tina B Tessina, PhD, psikoterapis dan penulis buku Love Styles: How to Celebrate Your Differences.

Menurut Tina, sebaiknya seseorang yang telah putus cinta menganalisa masalah yang terjadi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya.

Berikut ini adalah beberapa cara yang harus dilakukan kala putus cinta:

1. Berikan waktu untuk sendiri

Anda sebenarnya tidak perlu menyendiri, tetapi ini adalah salah satu metode yang bisa menenangkan setelah putus cinta.

Biarkan diri Anda mengakui perasaan sedih atas perpisahan tersebut. Setelah menyendiri, lekas bangkit dan berkumpullah bersama keluarga serta teman-teman Anda.

2. Waktunya bersama teman dan keluarga

Keluarga dan teman adalah orang-orang yang paling mengetahui diri Anda dan juga mengenai hubungan Anda. Agar lebih tenang, Anda bisa berkumpul dan berbincang dengan mereka.

3. Memanjakan diri

Tentu Anda tidak diperbolehkan hanyut terlalu lama dalam kesedihan. Anda juga harus menyayangi diri sendiri.

Maka dari itu, Anda bisa melakukan terapi dengan membahagiakan diri. Anda bisa melakukannya dengan cara berdandan ke salon atau pun berbelanja barang-barang yang Anda sukai. Tujuannya untuk melupakan kesedihan secara perlahan. (KOMPAS.com/Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja) Sumber: bustle.com

Berita ini sebelumnya terbit di KOMPAS.com dengan judul Baru Putus? Lakukan 3 Hal Ini untuk Bangkit Kembali. (*)