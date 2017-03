Ingin Menginap di Hotel Berbintang? Ini Paket Kamar Novotel Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Novotel Grand Shayla City Centre menawarkan paket terbaru di bulan Maret. Hotel bintang empat di Jl Chairil Anwar No 28 ini menawarkan paket menginap dan paket makan.

Novotel membanderol Rp 698 ribu nett per malam. Termasuk sarapan pagi, akses ke kolam renang, pemakaian kids corner sebagai area bermain anak-anak serta fasilitas fitnes.

Demikian yang dipaparkan Marcom Novotel Grand Shayla City Centre, Velicia saat bertandang ke kantor Tribun Timur, Rabu (1/3/2017).

Turut hadir Resident Manager Herman Tri Wuryanto dan Sales Manager Ari Harnani Restu Rahayu, Marcom Velicia.

Maksud kunjungan kami adalah menjalin silaturahmi antara Tribun Timur dan Novotel. Semoga kedepannya hubungan yang terjalin semakin baik," ungkap Herman.

Selain paket menginap, Novotel juga menawarkan Business Dinner Buffet setiap hari mulai pukul 19.00-22.00 wita. Paket makan malam All You Can Eat ini dibanderol seharga Rp 200 ribu per orang.

"Kami menyiapkan menu yang berbeda setiap harinya agar pengunjung tak bosan. Dengan pilihan menu yang bervariasi, higienis dan sehat ala hotel berbintang untuk memanjakan tamu," kata Velicia