Hotel Melia Makassar Raih Dua Piala di Ajang IHGMA

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Melia Makassar berhasil meraih dua piala pada ajang Kompetisi Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) beberapa waktu lalu.

Piala tersebut diraih Rusman pada kategori Cake Decoration dengan piala Culinary Award dan Mixologist of the year yang diraih oleh Hendra.

"Hasil karya mereka merupakan hadiah untuk Rusman dan Hendra dalam menunjukan kemampuannya di bidang Hospitality dan kepada tamu-tamu kita, kita patut berbangga atas prestasi mereka," ujar Hotel Manager Melia Makassar, Muhammad Yuslan kepada Tribun Timur, Selasa (28/2/2017).

Berapa kategori kompetisi yang digelar diantaranya Cake Decoration, Mixology of the year, Best Reception of the year dan Making Bed competition.

"Harapan diadakannya kompetisi diacara IGHMA 2017 ini ialah agar menjadi motivasi dari semua tenaga kerja untuk dapat pengalaman dan meningkatkan pelayanan di bidang jasa di dunia perhotelan," tutup Yuslan. (*)