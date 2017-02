UPTD Maros Gelar Try Out Ujian Nasional di SMAN 1 Maros

Citizen Reporter, Budhi AM Syachrun, Guru SMAN 5 Maros melaporkan dari Maros

TRIBUN-TIMUR.COM -UPTD Maros melakukan kegiatan try out Ujian Nasional di SMAN 1 Maros, Senin (27/2/2017).



Kegiatan try out itu dilakukan selama dua hari dan melibatkan perwakilan siswa dari pelbagai sekolah di Maros.

Kepala UPTD Maros, Drs Hj Andi Hidayati, mengatakan, pihaknya melakukan try out sebagai ajang pemanasan untuk siswa yang akan melaksanakan UN pada April mendatang.

”Kegiatan ini sangat positif dan soal yang diujikan berasal dari tingkat provinsi,” paparnya.



Menurutnya, pada hari pertama ada dua mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia dan Matematika. Pada hari kedua mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan dari siswa.

”Jadi tidak semua siswa ikut. Beberapa mata pelajaran yang diujikan, ada wakilnya tiap sekolah,” katanya.



Saat melakukan pemantauan try out, rombongan UPTD Maros melakukan pengecekan kehadiran siswa pada tiap ruangan.

Rombongan UPTD Maros terdiri dari beberapa pengawas tingkat provinsi dan beberapa kepala sekolah yang ada di tingkat SMA.(*)