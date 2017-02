3 Produk Andalan Toyota Dapat Penghargaan Top Brand Award 2017

Toyota all new Yaris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga Produk andalan PT Toyota-Astra Motor (TAM) mendapatkan penghargaan pada ajang bergengsi Top Brand Award 2017 kategori Otomotif.

Ketiga produk tersebut yakni Toyota Avanza, Kijang Innova dan Yaris. Avanza dan Innova meraih penghargaan di kategori MPV Car dan Yaris di kategori City Car.

Ceremoni penyerahan penghargaan digelar di Frontier Consulting Group di Jakarta, Senin (27/2) kemarin.

Marketing Planning Division Head Toyota-Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto, menyebutkan predikat Top Brand merupakan apresiasi atas upaya Toyota menjaga kepercayaan berbagai pihak terhadap produk, teknologi, dan layanan yang dihadirkan Toyota selama ini.



"Terima kasih atas apresiasi yang diberikan pelanggan kepada produk Toyota melalui penghargaan ini. Ini menjadi bukti bahwa produk andalan kami sudah melekat dan menjadi pilihan pelanggan,” ujar Marketing Planning Division Head TAM, Fransiscus Soerjopranoto dalam rilisnya kepada Tribun Timur, Selasa (28/2).



Top Brand Award diberikan kepada lebih dari 100 merek di Indonesia dari berbagai kategori industri yang telah berhasil meraih 3 parameter merek, yakni Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share.



Dalam bahasa konsumen, merek peraih Top Brand adalah merek yang dikenal luas oleh konsumen di Indonesia, banyak dibeli oleh konsumen, dan menciptakan loyalitas bagi konsumen.

TAM sangat mengapresiasi hasil riset yang telah banyak dilakukan, tidak terkecuali riset yang terkait dengan indikator kepuasan konsumen terhadap produk Toyota.



Riset tersebut merupakan bagian dari upaya Toyota untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik lagi bagi konsumen sejalan dengan semangat Kaizen dan Toyota Let’s Go Beyond.



Toyota sukses memperkuat positioning di pasar otomotif nasional seperti terlihat dari pangsa pasar Toyota rata-rata di atas 30%.





“Inovasi senantiasa kami lakukan untuk menghadirkan product line-up yang lengkap, teknologi yang sesuai kebutuhan, menjaga kualitas, serta menghadirkan aftersales service yang prima untuk memberikan peace of mind bagi pelanggan agar mereka mendapatkan kepuasan yang lebih dalam memiliki mobil Toyota sejalan dengan semangat Toyota Let’s Go Beyond,” kata Vice President Toyota Astra Motor, Henry Tanoto.