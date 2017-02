Siswi Cantik Ini Fans Banget Sama One Direction, Soalnya Membernya Ganteng

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Penggemar One Direction banyak banget dari kalangan remaja gen, khususnya cewek-cewek.

Bagaimana tidak membernya tuh ganteng-ganteng banget, dan lucu. Belum lagi lagu-lagu mereka seperti Live While We're Young, Story of My Life dan What Makes You Beautiful hitsz banget dikalangan remaja.

Sehingga wajar saja jika grup vokal yang terbentuk di London beranggotakan Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan sebelumnya, Zayn Malik sampai 25 Maret 2015 diidolakan banyak orang.

Salah satunya adalah siswi SMAN 2 Makassar kelas 11 Ramadhela Vaneta fans banget sama One Direction terutama Niall.

"Aku suka banget One Direction soalnya membernya lucu dan ganteng, terutama Niall,"kata anak dari pasangan Herlina Alimuddin dan Hence Silvian pada tribun-timur.com.

Menurut perempuan 17 tahun ini lagu mereka sangat enak didengar dan gampang dihafal.

"Lagu-lagunya enak didengar, terus gampang banget dihafal,"jawab perempuan yang hobi dengar lagu tersebut.

Perempuan dua bersaudara ini menambahkan bahwa lagu One Direction yang sangat disukainya adalah Night Changes dan They Dont Know About Us. (*)