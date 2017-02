Siswa SMA Bosowa School Ini Idolakan Adele Sejak 2015

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Siapa sih yang tidak tahu Adele Laurie Blue Adkins atau lebih dikenal Adele?

Lagu-lagunya keren banget gen, disukai semua kalangan baik anak-anak, remaja ataupun dewasa baik cewek ataupun cowok.

Secara gampang banget di hafal dan liriknya sangat menyentuh, maka dari itu remaja Makassar suka banget.

Salah satu siswa siswa SMA Bosowa School Makassar, Andi Cil. Anak dari pasangan Andi Sarman dan Arismawaty mengaku suka banget mendengarlan lagu-lagu Adele.

"Suka banget Adele, lagunya enak banget di dengar,"kata siswa kelas 10 pada tribun-timur.com.

Laki-laki umur 15 tahun ini mengaku suka Adele sejak tahun 2015 lalu.

"Mulai suka pas tahun 2015 lalu, dan suka sampai sekarang,"jawab laki-laki yang hobi banget travelling.

Lagu Adele yang disuka banget laki-laki 2 bersaudara ini adalah One And Only.

Nah gen, bagaimana dengan kalian? Penyanyi luar negeri andalan kamu siapa?.(*)