Indonesian Burger Festival ala Four Points, Hanya Rp 65.000 Per Porsi

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar menyajikan olahan kuliner khas nusantara selama bulan Maret 2017.

Hotel bintang empat ini menawarkan menu ayam taliwang, ikan bakar jimbaran serta konro yang akan disajikan ala burger yang selama ini identik dengan daging burger, saos tomat dan kentang goreng.

"Pilihan Ayam Taliwang, Ikan Bakar Jimbaran atau Konro dengan saos Barbeque disajikan dengan roti bun lembut, sayuran segar dan pelengkap lainnya seperti kentang goreng atau rempeyek kacang yang semakin memperkuat rasa Indonesia," kata Director of Culinary Four Points by Sheraton Makassar, Kamal Setiawan melalui keterangan resminya kepada Tribun, Senin (27/2/2017).

Chef Kamal menuturkan, pihaknya ingin menyajikan sebuah sensasi berbeda dari hidangan burger yang selama ini sudah banyak disajikan.

Kata dia, Ayam Taliwang, Ikan Bakar Jimbaran serta Konro merupakan hidangan Indonesia yang sangat terkenal dan menonjol dari segi rasa.

Dipadukan dengan roti bun serta sayuran segar memberi penyegaran dan berbeda dari hidangan burger. Diberilah nama Indonesian Burger Festival karena terdiri atas beragam olahan kuliner lokal.

Indonesian Burger Festival ini di banderol Rp 65.000 per porsi. Termasuk gratis es teh. Indonesian Burger Festival ini dapat dinikmati di The Eatery Restaurant. (*)