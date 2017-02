Jadi Pembicara di Bali, Danny Pomanto Bahas Pengolahan Sampah

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto kembali didapuk menjadi pembicara di forum internasional, World Ocean Summit 2017 di Sofitel Hotel Nusa Dua Bali, Kamis (23/2/2017).

Forum yang digagas oleh The Economist mengusung tema "Local Solutions to Global Issues" menghadirkan seluruh high level rank officer ataupun high level CEO dari berbagai belahan dunia. The Economist adalah salah satu media cetak terbesar di dunia yang berpusat di London.

Dalam rilis yang diterima tribun-timur.com lewat Humas Pemkot Makassar, World Ocean Summit dihelat selama dua hari, 22 hingga 24 Februari 2017.

Diagendakan, forum ini bakal ditutup esok hari oleh Presiden RI Joko Widodo. Di forum itu, Danny membincangkan Solid Plastic Waste from Makassar Save Our World.

Di hadapan peserta World Ocean Summit, Danny menyampaikan terobosan Makassar mengelola isu sampah plastik di laut berinovasi dengan PATTASAKI dalam angkat dan angkut sampah di laut.

Perhatian pemerintah kota Makassar terhadap ekosistem laut juga ditunjukkan pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di laut.

Danny bersama petinggi Kodam VII Wirabuana dan Polda Sulsel memunguti sampah di sepanjang area Center Point of Indonesia (CPI).

Selain peduli pada sampah laut, pemerintah kota juga melakukan inovasi dengan membentuk bank sampah.

"Makassar memilki 15 bank sampah sektoral dan 500 bank sampah unit se kota Makassar," terang Danny.

Salah satu bank sampah sektoral yang dipunyai Makassar yang berada di pulau mampu berkontribusi dengan menukar sampah plastik dengan beras, voucher listrik, dan bahkan yang terbaru sampah tukar dengan emas kerjasama dengan pegadaian.

Wali Kota Danny juga memberikan gambaran bagaimana laut di Makassar memiliki potensi yang sangat indah dengan diminimalisasinya sampah pelastik karena makassar termasuk salah satu best sunset in the world dan best waterfront city in the world.