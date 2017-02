Vice Presiden Garuda Indonesia Silaturahmi di Tribun Timur

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Vice Presiden PT Garuda Indonesia (Tbk) Persero Domestik Region IV, Sentot Mujiono bersilaturahmi ke Redaksi Tribun Timur, Jl Cenderawasih No.430, Makassar, Rabu, (22/2/2017).

Sentot Mujino hadir bersama manajemen PT Garuda Indonesia, manajemen Bank Mega, dan Dyandra Promosindo.

"Selain bersilaturahmi kami hadir di Tribun Timur juga menyosialisasikan kegiatan terdekat kami Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 dengan tema More For Less," kata Sentot.

GATF 2017 ini, lanjut dia, dilaksanakan selama dua kali setahun. "Kegiatan ini tidak hanya dihelat di Makassar tetapi di 18 kota secara serentak," ujarnya.

GATF ini rencananya akan dihelat selama tiga hari mulai, 10-12 Maret 2017 di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar (*)